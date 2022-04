Österreich Überschalltraining der Eurofighter-Piloten ab 25. April

Das Training ist unverzichtbar Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

D as österreichische Bundesheer wird ab kommendem Montag fast zwei Wochen lang mit Eurofightern Abfangmanöver im Überschallbereich trainieren. Es wird daher mehrmals ein Überschallknall zu hören sein, kündigte das Militärkommando Steiermark am Donnerstag an. Es sollen jeweils zwei solcher Flüge pro Tag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr stattfinden. Zu Mittag und am Wochenende werde nicht geflogen.