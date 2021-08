Energiekosten treiben Teuerung an .

Die Inflationsrate ist in Österreich im Juli auf 2,9 Prozent gestiegen, nachdem sie im Juni 2,8 Prozent betrug. Hauptausschlaggebend für den Anstieg der Teuerung waren Energiekosten und Wohnen, teilte die Statistik Austria am Mittwoch mit. Ein Anstieg der Lebensmittelpreise wird von einem Experten in den kommenden Monaten erwartet. In der Eurozone kletterte die Teuerung indes auf 2,2 Prozent, berichtete Eurostat Mittwoch.