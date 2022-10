Politik Österreich und Ungarn unterstützen Grenzschutz Serbiens

Serbien, Ungarn und Österreich verstehen sich beim Thema Migration gut Foto: APA

Ö sterreich und Ungarn haben Serbien mehr Unterstützung beim Schutz der Grenze zu Nordmazedonien zugesagt. Im Gegenzug will Serbien seine Visaregeln für Länder, aus denen derzeit besonders viele Migranten illegal in die EU einreisen, verschärfen. Bei einem Treffen von Innenminister Gerhard Karner und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) mit Kollegen aus Serbien und Ungarn in Belgrad wurde am Donnerstag die Migrationssituation auf der "Balkanroute" besprochen.