Wieder über 10.000 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Aufgrund der infektiösen Omikron-Variante des Corona-Virus geht auch die Sieben-Tage-Inzidenz weiter steil nach oben. Sie ist mit Sonntag österreichweit von 525,1 auf 603,5 Fälle pro 100.000 Einwohner geklettert. Die höchste Inzidenz weist Salzburg mit 1.245,9 Fällen auf, gefolgt von Tirol (1.245,9). Mit einigem Abstand folgen Wien (790,4), Vorarlberg (563,3), Oberösterreich (448,3), Niederösterreich (446,2), die Steiermark mit 334,2 Fällen pro 100.000 Einwohnern, Kärnten (328,6) und schließlich das Burgenland (251,7).

Somit gab es am Sonntag hierzulande 69.757 aktive Fälle, 7.546 mehr als am Tag zuvor - ein Anstieg um 12,1 Prozent binnen 24 Stunden. Seit Pandemiebeginn gab es in Österreich damit 1.339.421 bestätigte Fälle. Allein in der vergangenen Woche haben sich österreichweit 53.911 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Genesen sind seit Ausbruch der Epidemie 1.255.816 Menschen.

Seit Samstag sind zudem vier weitere Todesfälle gemeldet worden, allein in den letzten sieben Tagen hat die Corona-Pandemie 96 Menschenleben gefordert, seit Pandemiebeginn gab wurden somit 13.848 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus registriert.

Das heimische Testangebot wird auch am Wochenende gut genutzt: in den vergangenen 24 Stunden wurden 630.699 PCR-und Antigen-Schnelltests durchgeführt. Davon waren 524.412 aussagekräftige PCR-Tests, bei denen die Positiv-Rate 1,96 Prozent betrug - was über dem Sieben-Tage-Schnitt von 1,8 Prozent liegt. Am höchsten war die Positiv-Rate in den vergangenen sieben Tagen in Salzburg mit 5,5 und in Tirol mit 4,5 Prozent.

In den letzten 24 Stunden wurden österreichweit insgesamt 40.942 Impfungen verabreicht. Es verfügen somit genau 6.323.508 Menschen über einen gültigen Impfschutz. Insgesamt haben laut den Daten des E-Impfpasses 6.649.281 Personen zumindest eine Impfung erhalten.

Am höchsten ist die Schutzrate (gültiges Impfzertifikat) im Burgenland mit 76,3 Prozent. In Niederösterreich haben 72,8 Prozent der Bevölkerung einen validen Impfschutz, in der Steiermark 70,8 Prozent. Nach Wien (69,7), Tirol (69,6), Vorarlberg (68), Salzburg (67,7) und Kärnten (67,5) bildet Oberösterreich das Schlusslicht mit 66,6 Prozent.