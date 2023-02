Volkswirtschaft Österreich wird derzeit ärmer

Wifo-Chef Felbermayr: Covid-Folgen und Ukraine-Krieg machen uns ärmer Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

D er Chef des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo), Gabriel Felbermayr, hat am Donnerstag mit schlechten Nachrichten aufgewartet, die so in Österreich noch nicht realisiert worden sind. Verglichen zum Jahr 2019 gebe es nämlich einen realen Wohlstandsverlust, der nicht nur heuer sondern auch noch im kommenden Jahr anhalten werde. Gründe sind Nachwehen der Coronapandemie und der Ukraine-Krieg, sagte Felbermayr am Donnerstag bei einem digitalen Pressegespräch.