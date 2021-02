Zahl der Asylanträge im Vorjahr deutlich gestiegen .

Trotz Corona-Pandemie ist die Zahl der Asylanträge in Österreich im Vorjahr zum ersten Mal seit der Flüchtlingskrise und damit seit dem Jahr 2015 gestiegen, und das immerhin um rund zehn Prozent. Das geht aus der Jahres-Asylstatistik vor, die vom Innenministerium am Donnerstag in einer Pressekonferenz präsentiert wurde. Dies sei "völlig gegen den EU-Trend", wie der zuständige Beamte Wolfgang Taucher betonte. Denn in der Union gingen die Zahlen 2020 um 31 Prozent zurück.