Kino Österreicher Gerstorfer holt Gold beim Studenten-Oscar

Mark Gerstorfer holt Gold in Hollywood Foto: APA/dpa

Werbung

D er in Hallein geborene Filmer Mark Gerstorfer, Absolvent der Wiener Filmakademie, hat bei den Studenten-Oscars mit seiner Arbeit "Die unsichtbare Grenze" in der Sparte "Narrative" Gold gewonnen. Silber ging an den Kurzfilm "Revisited" aus Norwegen, Bronze an die in Berlin lebende Regisseurin Tamara Denić für den Kurzfilm "Istina" (Wahrheit), ihren Abschlussfilm an der Hamburg Media School. Die 50. Student Academy Awards wurden am Dienstag in Beverly Hills vergeben.