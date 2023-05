Extremismus Österreicher Mitglied in Rechtsextremisten-Netzwerk

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Polizei stellte Waffen und NS-Devotionalien sicher Foto: APA/BMI

Werbung

D em Verfassungsschutz ist es gelungen, einen in einem internationalen Rechtsextremisten-Netzwerk aktiven Österreicher zu ermitteln. Ihm wird unter anderem der Aufruf zu Anschlägen sowie die Anleitung zum Bau von Bomben zur Last gelegt, teilte die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) mit. Der Mann soll in der aus Estland operierenden Gruppierung "Feuerkrieg Division" tätig gewesen sein.