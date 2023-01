"Nordic Combined Triple" Österreicher-Paket beim Seefeld-Triple auf Jagd nach Riiber

Johannes Lamparter beim Sprung auf Zwischenrang sieben Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

M it sechs Aktiven in den Top 11 haben sich die Österreicher beim ersten Springen des "Nordic Combined Triple" von Seefeld mannschaftlich sehr gut in Position gebracht. Favorit auf Platz eins nach dem 7,5-km-Langlauf (15.00 Uhr, live ORF 1) ist aber der Weltcupführende Jarl Magnus Riiber. Der Norweger fixierte Freitagmittag mit 109 m die Bestweite im 52-köpfigen Feld, hat aber nach Problemen bei der Landung vier Sekunden Rückstand auf Japans Topspringer Ryota Yamamoto (107,0).