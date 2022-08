Beach-Volleyball Österreicherinnen erreichen beim Nations Cup Halbfinale

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at

Beach-Volleyballerinnen jubeln über Halbfinaleinzug Foto: APA/EXPA/JFK

D ie österreichischen Beach-Volleyballerinnen sind beim Nations Cup in Wien ins Halbfinale eingezogen. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig und Dorina Klinger/Ronja Klinger bejubelten am Donnerstag im ausverkauften Stadion am Heumarkt in der Zwischenrunde ein dramatisches 2:1 gegen die Niederlande. Im Semifinale des neuen Acht-Nationen-Turniers treffen sie am Freitagabend auf Deutschland, das als Gruppensieger den direkten Aufstieg geschafft hatte.