Österreicherinnen im Kvitfjell-Training wieder vorne dabei

Werbung

Nina Ortlieb, die Vortages-Vierte, gab sich am zweiten und letzten Trainingstag mit Platz 21 (+2,13) zufrieden. Ramona Siebenhofer war als Zwölfte schneller als Stephanie Venier (14.) und Ariane Rädler (15.) oder auch Nicole Schmidhofer (40.) und Tamara Tippler (53.). Das Speed-Triple in Norwegen startet am Freitag mit einem Super-G (10.30 Uhr/live ORF 1). Nach der Abfahrt am Samstag steht ein weiterer Super-G auf dem Programm. Danach findet im Speed-Metier nur noch das Saisonfinale in Soldeu (Andorra) statt.