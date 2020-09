Van der Bellen: "Klimaneutral bis 2040" .

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat am Freitag in einer Videobotschaft die Pläne Österreichs für die Umsetzung der UNO-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals/SDG) dargelegt. Van der Bellen bezeichnete in seiner Botschaft die Klimakrise als die drängendste aller Krisen und verwies auch auf den "European Green Deal".