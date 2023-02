Hockey Österreichs Männer erneut Hallen-Hockey-Weltmeister

Michael Körper und Co stehen im Finale/Archivbild Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Ö sterreichs Hockey-Männer haben sich in Pretoria erneut zum Hallen-Weltmeister gekrönt. Der Europameister besiegte am Samstag in einem spannenden Finale die Niederlande mit 3:2 nach Penaltyschießen, nach regulärer Spielzeit war es 4:4 (2:2) gestanden. Das ÖHV-Team verteidigte damit seinen WM-Titel von vor fünf Jahren. Auch um WM-Gold spielen Österreichs Frauen im Anschluss, ebenfalls gegen die Niederlande.