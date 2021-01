Die Behörden meldeten am Freitag bisher 6.987 Todesopfer. Innerhalb einer Woche kamen 346 an oder mit Covid-19 Gestorbene hinzu. Pro 100.000 Einwohner sind bereits 78,5 SARS-CoV-2-Tote verzeichnet. Die mit Abstand meisten Toten gibt es mit 118,6 pro 100.000 Einwohner in der Steiermark. Dreistellig ist die Zahl auch in Kärnten. Hier starben seit Beginn der Pandemie pro 100.000 Einwohner 103 SARS-CoV-2-positive Menschen.

Im Schnitt waren es in den vergangenen sieben Tagen täglich 49 Menschen, die an den Folgen oder mit einer SARS-CoV-2-Infektion gestorben sind. Die Sieben-Tages-Inzidenz bei den Toten beträgt 3,9 - das heißt, dass in der vergangenen Woche pro 100.000 Einwohner vier Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sind.

18.587 Menschen galten am Freitag als bestätigt aktiv infiziert - 821 weniger als am Donnerstag. Den 1.528 Neuinfektionen standen 2.283 neu Genesene gegenüber. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tages-Inzidenz) ist mit 157,2 weiterhin sehr hoch.

Im Wochenverlauf rückläufig ist die Zahl der Patienten im Krankenhaus. Am Freitag mussten 2.042 Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden, 44 weniger als am Donnerstag. Innerhalb einer Woche ging die Zahl der Erkrankten in Spitälern um 329 (minus 14 Prozent) zurück. Von den Hospitalisierten lagen am Mittwoch 337 auf Intensivstationen, 24 weniger als am Vortag. Innerhalb einer Woche hat sich die Zahl der Intensivpatienten um 34 (neun Prozent) verringert.

Seit Beginn der Pandemie gab es in Österreich 390.788 positive Testergebnisse. 365.214 gelten als wieder genesen. Österreichweit wurden bereits mehr als vier Millionen PCR-Tests durchgeführt. Dazu kamen knapp 3,5 Millionen Antigen-Schnelltests.

In den vergangenen 24 Stunden gab es mit 294 die meisten Neuinfektionen in Wien, in Niederösterreich waren es 281 und in Oberösterreich 263. Die Steiermark meldete 197 neue Fälle, Salzburg 129 und Kärnten 107. In Tirol wurdne 97 Neuinfektionen verzeichnet, in Vorarlberg 88 und im Burgenland 72.