Abschied von Puelacher als Männer-Chef steht bevor

Andreas Puelacher wird vermutlich seine Tätigkeit als Rennsportleiter der alpinen Ski-Männer im Österreichischen Skiverband beenden. Der Tiroler hatte den Job im April 2014 übernommen. Am Samstagnachmittag wollte sich der derzeit bei den Rennen in Kvitfjell weilend Puelacher diesbezüglich erklären. Im ÖSV kommt es damit zu weitreichenden Umstrukturierungen im Alpinbereich. Christian Mitter hatte am Donnerstag erklärt, dass er als Frauen-Rennsportleiter aufhört.

