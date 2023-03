Skispringer Kraft zum Raw-Air-Auftakt Quali-Dritter in Oslo

Werbung

Auch die restlichen Österreicher - Michael Hayböck (115/21.), Maximilian Steiner (111/31.) und Jan Hörl (109/45.) - schafften es in den Weltcup-Bewerb der besten 50 am Samstag (14.40 Uhr). Die Raw-Air-Serie ist das skandinavische Gegenstück zur Vierschanzentournee, neun Tage in Folge sind Qualifikationen und Bewerbe zu absolvieren. Die in der Quali erzielten Punkte werden dabei mitgezählt.

Die Skisprung-Frauen haben ebenfalls am Freitagabend ihren Vorausscheid (ab 20.00 Uhr) bzw. den Wettkampf am Samstag (18.00 Uhr/live ORF Sport +).