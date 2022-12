Ski Alpin ÖSV-Frauen möchten Übersee-Speed in der Schweiz bestätigen

St. Moritz ist für Mirjam Puchner immer speziell Foto: APA/AFP

S t. Moritz kommt Österreichs alpinen Ski-Frauen gerade recht. Das ÖSV-Team will der Krisenstimmung, die aus den Tiefschlägen der Technikerinnen herrührt, mit Top-Platzierungen im Abfahrtsdoppel am Freitag und Samstag (beide 10.30 Uhr) sowie einem Super-G am Sonntag (11.30 Uhr/alle live ORF 1) kontern. Die Hoffnung ist berechtigt, lief es für das Speed-Team um Cornelia Hütter beim Auftakt in Übersee doch nach Wunsch.