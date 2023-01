Zweiter Teambewerb ÖSV-Männer gewinnen Weltcup-Teamspringen in Zakopane

Tschofenig trug mit weiten Sprüngen zum Sieg bei Foto: APA/AFP

Ö sterreichs Skispringer haben auch den zweiten Teambewerb dieser Weltcupsaison gewonnen. Nach dem Erfolg im Mixed in Titisee-Neustadt Anfang Dezember gewannen Daniel Tschofenig (137 m/134 m), Michael Hayböck (136,5/138), Manuel Fettner (129/130,5) und Stefan Kraft (130/123,5) am Samstag den Männer-Mannschaftsbewerb in Zakopane. Das ÖSV-Quartett setzte sich um einen Punkt vor Polen und 7,1 Punkte vor Deutschland durch. Am Sonntag (16.00 Uhr/ORF 1) folgt ein Einzelspringen.