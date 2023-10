Ski alpin ÖSV-Nachwuchshoffnung Sturm verpasst Sölden-Auftakt

Joshua Sturm muss auf seine nächsten Einsätze warten (Archiv) Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

A lpin-Skirennläufer Joshua Sturm muss auf einen Start beim Weltcup-Auftakt in Sölden verzichten. Der Tiroler, der sich bei den internen Qualifikationsläufen der österreichischen Mannschaft am Pitztaler Gletscher durchgesetzt hatte, zog sich laut Aussendung im Training einen Meniskusriss im rechten Knie zu. Der 22-Jährige werde noch am Montag in der Privatklinik Hochrum operiert und falle rund drei Wochen aus, teilte der ÖSV mit.