Letztes Rennen vor der WM ÖSV-Slalom-Männer abgeschlagen in Chamonix - Noel führt

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Noel mit schnellster Linie im ersten Slalom-Durchgang Foto: APA/AFP

Ö sterreichs Slalomteam ist am Samstag im letzten Rennen vor der WM mit dem ersten Durchgang in Chamonix nicht zurechtgekommen. Der Beste war nach 50 Läufern Adrian Pertl als 21. (+1,41). Fabio Gstrein (+1,63/27.), Johannes Strolz (+1,65/28.) und Manuel Feller (+1,65/28.) schafften es gerade noch in Lauf zwei, Marco Schwarz und Michael Matt verpassten diesen. Es führt der Franzose Clement Noel vor den Schweizern Ramon Zenhäusern (+0,15 Sek.) und Daniel Yule (+0,17).