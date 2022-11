Tennis ÖTV-Frauen im BJK-Cup 2023 auswärts gegen die USA

ÖTV-Frauen treffen 2023 Foto: APA/EVA MANHART

Ö sterreichs Tennis-Frauen, die sich am Wochenende mit einem 3:2-Heimsieg über Lettland einen Platz in der Qualifikationsrunde gesichert haben, kennen seit Sonntag den nächsten Gegner. Die ÖTV-Equipe trifft am 14./15. April 2023 auf niemand Geringeren als Rekordsieger USA. Hinzu kommt, dass die Truppe von Marion Maruska diesmal keinen Heimvorteil hat, sondern in die USA reisen muss.