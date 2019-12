Koalitionsverhandlungen ohne Ruhetag .

ÖVP und Grünen ringen weiter intensiv um eine mögliche Regierungszusammenarbeit. Nicht nur am Donnerstag, sondern auch am Freitag und am Wochenende wird in unterschiedlichen Zusammensetzungen verhandelt, erfuhr die APA. Neben Vier-Augen-Terminen der Parteichefs Sebastian Kurz und Werner Kogler sind auch die Leiter der Verhandlergruppen und andere Teilnehmer involviert.