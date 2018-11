Höhere Strafen für Gewalt gegen gefährdete Berufe .

Die ÖVP will über die Strafdrohungen für Aggressionen gegen Personen, die im weiteren Sinn Amtsgewalt ausüben, diskutieren. Das gelte neben Polizisten etwa für Lehrer, Personal in Sanitätseinrichtungen, bei Blaulichtorganisationen, Justiz- oder Verkehrspersonal, so ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer zur APA. Dabei gehe es darum, etwa Mindeststrafen einzuführen oder die Diversion einzuschränken.