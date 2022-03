Offenbar Truppenübungsplatz bei Lwiw von Raketen getroffen

Die Lemberger Militärverwaltung berichtete Reuters zufolge von einem Angriff auf das "Zentrum für Internationale Friedenssicherung und Sicherheit" in Yaworiw. Auf dem Übungsplatz hatten in der Vergangenheit auch US-Einheiten ukrainische Soldaten ausgebildet. Die Basis in Jaworiw ist eine der größten Militär-Ausbildungseinrichtungen im Westen der Ukraine. Die meisten gemeinsamen Übungen mit der NATO wurden dort abgehalten.

Es wurde zunächst nicht erläutert, ob der 360 Quadratkilometer große Ausbildungsstützpunkt des Militärs in Jaworiw getroffen wurde. Der Ort liegt weniger als 25 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. So weit im Westen der Ukraine hat es seit Beginn des Kriegs bisher offenbar keinen anderen Angriff gegeben. Die Angaben ließen sich unabhängig zunächst nicht überprüfen.

Zunächst gab es Medienberichte, die Stadt Lwiw selbst sei von Raketen getroffen worden. Eine offizielle Bestätigung lag aber nicht vor. Die Menschen wurden aufgerufen, in Notunterkünften zu bleiben. Südwestlich von Lwiw liegt auch ein Flughafen.

Die Explosionen waren auch in Polen zu hören, wie eine Reporterin der dpa aus Przemyśl berichtete. Die Stadt Lwiw (Lemberg) mit österreichisch-ungarischer Vergangenheit liegt nahe der Grenze zu Polen. Die Entfernung zu Wien beträgt (Luftlinie) knapp 600 Kilometer.

Österreich hatte am gestrigen Samstag einen aus drei Lkw bestehenden Hilfstransport in die von einem russischen Angriffskrieg heimgesuchte Ukraine losgeschickt. Zielort der Ladung mit weiteren Schutzhelmen, Schutzwesten sowie Wundverbänden für zivile Rettungsorganisationen im Kriegsgebiet ist Lwiw.