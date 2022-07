Offener Brief Arbeiterkammer kritisiert Schikanen bei Kinderbetreuungsgeld

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Familien müssen bürokratische Hürden überspringen Foto: APA/THEMENBILD

D ie Arbeiterkammer ortet weiter Probleme beim Kinderbetreuungsgeld und beim Papamonat. In einem Offenen Brief, veröffentlicht als Inserat in mehreren Tageszeitungen, wurde am Dienstag an Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) appelliert, diese zu beheben. Gewarnt wurde vor bürokratischen Fallstricken im Gesetz, die häufig den Anspruch auf die Familienleistung vernichteten oder reduzierten.