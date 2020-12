"Wir sind nicht nur Kultureinrichtungen, sondern Bildungsinstitutionen. Als solche fordern wir eine Öffnung analog zu den Schulen", betonte Intendantin Corinne Eckenstein vom Theaterhaus Dschungel Wien.

Neben dem Dschungel Wien haben die ASSITEJ Austria, das Institut für Jugendliteratur, die Märchenbühne Der Apfelbaum, das Musische Zentrum Wien, das wienXtra-cinemagic, die WIENXTRA-Kinderinfo, WUK KinderKultur und das ZOOM Kindermuseum den Appell an die Politik unterzeichnet. "Kunst und Kultur sind ein Kinderrecht und nicht verhandelbar", unterstreichen sie. "Wir fordern, dass Kinderkulturinstitutionen als Bildungsinstitutionen eingestuft und in das Bildungskonzept einbezogen werden. Bitte lassen Sie uns am 7. Dezember öffnen!"