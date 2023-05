Grand Slam Ofner als vierter Österreicher in French-Open-Quali weiter

Auftakt geglückt: Sebastian Ofner in French-Open-Quali weiter/Archiv Foto: APA/AFP

V ier Österreicher haben es in die zweite Qualifikationsrunde der Tennis-French-Open geschafft. Am Dienstag nahm Sebastian Ofner seine Auftakthürde, der Steirer besiegte den Japaner Rio Noguchi 7:6(0),6:4. Am Vortag waren Jurij Rodionov in zwei sowie Dennis Novak und Filip Misolic jeweils in drei Sätzen aufgestiegen. Maximilian Neuchrist war ebenso ausgeschieden wie bei den Frauen Sinja Kraus. Fix im Hauptbewerb stehen Dominic Thiem bzw. Julia Grabher.