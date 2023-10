Tennis Ofner im Astana-Halbfinale an Mannarino gescheitert

Der Steirer war am Montag chancenlos Foto: APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ö sterreichs Tennis-Nummer 1 Sebastian Ofner hat sein erstes Finale auf der ATP-Tour verpasst. Der Steirer musste sich am Montag im Halbfinale des ATP-250-Turniers im kasachischen Astana Adrian Mannarino mit 4:6,2:6 geschlagen geben. Der Franzose hatte in der Runde zuvor bereits Jurij Rodionov in zwei Sätzen eliminiert und trifft nun am Dienstag im Endspiel auf den US-Amerikaner Sebastian Korda. Ofner kann sich mit dem erstmaligen Einzug in die Top 50 im Ranking trösten.