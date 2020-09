Ofner in French-Open-Qualifikation weiter .

Sebastian Ofner hat am Montag in der ersten Qualifikationsrunde für die French Open in Paris gegen den Russen Alexej Watutin mit 4:6,7:5,6:1 besiegt. Gegner in der zweiten von drei Qualirunden ist der Schwede Niklas Ymer, Nummer 185 der Welt. Die beiden treffen zum ersten Mal aufeinander.