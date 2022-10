MotoGP Oliveira holt mit KTM den Sieg im Thai Grand-Prix

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Jubel beim Portugiesen Foto: APA/AFP

K TM-Pilot Miguel Oliveira hat am Sonntag den MotoGP in Thailand gewonnen. Der Portugiese, der 2023 zu Aprilia wechselt, verwies Japan-Sieger Jack Miller (Ducati) um 0,73 Sekunden auf den zweiten Platz. Dessen Markenkollege Francesco Bagnaia wurde mit 1,968 Sek. Rückstand Dritter. Der Italiener verkürzte in der Gesamtwertung den Rückstand auf Leader Fabio Quartararo auf nur noch zwei Punkte. Quartararo fiel nach verpatztem Start weit zurück und blieb als 17. ohne Punkte.