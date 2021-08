Keine Medaille für Golfer Straka nach spätem Fehler .

Golfer Sepp Straka hat eine Medaille im olympischen Turnier verpasst. Der von Beginn weg im Spitzenfeld agierende Österreicher spielte am Sonntag auch in der vierten und letzten Runde lange ganz vorne mit. Letztlich musste der Longhitter seine Chancen aber mit einem späten Schlagverlust ausgerechnet auf einer langen Par-5-Bahn begraben und beendete das Turnier nach einer 68er-Runde auf Rang zehn (-14). Gold ging an Xander Schauffele (USA), Silber an Rory Sabbatini (SVK).