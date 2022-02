Kombinierer Greiderer nach Springen bester Österreicher

Nicht Weltcup-Leader Johannes Lamparter, sondern Lukas Greiderer ist bei den Olympischen Winterspielen im ersten Bewerb der Nordischen Kombinierer nach dem Sprungteil am Mittwoch bester Österreicher. Greiderer liegt nach einem 103,5 m-Satz an zweiter Stelle, hat auf den bekannt starken Springer Ryota Yamamoto (108 m) schon 38 Sekunden Rückstand. Lamparter geht mit 1:04 Minuten Rückstand auf den Japaner in die Loipe (12.00 Uhr MEZ).

Lesezeit: 1 Min AN APA / NÖN.at