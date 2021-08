Kugel-Gold an Crouser - Erste Medaille für Burkina Faso .

Superstoßer Ryan Crouser ist am Donnerstag bei den Olympischen Spielen in Tokio bis auf sieben Zentimeter an seinen Kugel-Weltrekord herangekommen. Der US-Amerikaner gewann mit dem neuen olympischen Rekord von 23,30 m vor seinem Landsmann Joe Kovacs (22,65) und dem Neuseeländer Tomas Walsh (22,47) seine zweite Goldmedaille in Folge. Der 28-Jährige hatte heuer in Eugene den 31 Jahre alten Weltrekord seines Landsmanns Randy Barnes von 23,12 auf 23,37 verbessert.