Denn unter den sechs Athleten der B-Gruppe belegte der gebürtige Armenier Rang vier, in der A-Gruppe (12.50 Uhr MESZ) sind sieben Aktive engagiert. Elfter war Martirosjan schon bei seinem Olympia-Debüt 2016 in Rio de Janeiro gewesen, da in der Klasse bis 105 kg mit einer Leistung von 389 (179/210) kg. Diese Marke wollte der Linzer nun in Tokio überbieten, davon war er letztlich neun Kilogramm entfernt. "Ich bin zufrieden, aber nicht ganz zufrieden", lautete sein Resümee.

Ihm war aber natürlich bewusst, dass er um ein Haar gar nicht in der Wertung gewesen wäre. "Ich habe es wirklich spannend gemacht. Gott sei Dank ist es noch gut ausgegangen", sagte Martirosjan im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur. Die Steigerung ohne gültigen Versuch von 175 auf 180 kg sei ein Risiko gewesen, aber er habe ein gutes Gefühl gehabt. "Ich habe gewusst, ich bin bereit." Bei den beiden ersten Versuchen habe er aber wohl zu spät gegengespannt, sei zu weit hinten gewesen.

"Im dritten hab ich mir gesagt, 'Sargis, jetzt reiß di z'samm, du bist im Reißen ein Spezialist. Hol das!' Beim Aufstehen mit der Last sei es dann nicht hundertprozentig gewesen, letztlich zähle der Erfolg. Allerdings habe er beim 15-minütigen Aufwärmen für das Stoßen Probleme mit dem linken Ellenbogen gehabt. "Da habe ich seit eineinhalb Jahren Schmerzen. Am anderen habe ich eine Schleimbeutelentzündung." Vor dem Wettkampf habe er etwas gespürt, mit dem Reißen habe es sich verschlimmert.

Kurz habe er wegen der Blockade eines Brustwirbels auch keine Luft bekommen. Nach einer kurzen Behandlung durch den Physiotherapeuten ging es für den von Montreal-Olympia-Teilnehmer (1976) Gottfried Langthaler und Ewald Fischer betreuten Athleten aber dann als Erster der B-Gruppe zum Stoßen. Die Steigerung von 190 auf 201 kg war gut überlegt, hat er in der recht neuen Gewichtsklasse damit doch einen österreichischen Zweikampfrekord fixiert. Der war davor für 380 kg festgelegt worden.

Durch seine Leistung fühlte sich Martirosjan wieder motiviert, auch wegen seines Status als Heeressportler bis zumindest Ende 2022 blickt er soweit voraus. Nach der Rückkehr am Donnerstag geht es schon am Freitag in ein zweiwöchiges Camp nach Maria Alm, danach direkt zu den Staatsmeisterschaften. Nach einer ein- bis zweiwöchigen Pause soll dann die Vorbereitung auf die WM im Spätherbst beginnen. "Und nächstes Jahr bei der EM möchte ich wieder eine Medaille im Reißen gewinnen."

Denn er wisse nun wieder, dass er 180 kg reißen und wohl auch 210 kg stoßen könne. "Ich bin bald 35 und das Alter spielt bei uns eine Rolle. Aber ich habe jetzt gesehen, was möglich ist, wenn ich gut vorbereitet und motiviert bin. Ich habe erst die letzten fünf, sechs Wochen normal trainieren können. Davor war ich verletzt und hatte Schmerzen." Wegen Paris 2024 müsse man abwarten. "Man muss schauen, ob Gewichtheben olympisch bleibt, wie die Qualifikation ist und was mein Körper dann sagt."