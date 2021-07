Die 26-Jährige unterlag der Japanerin Kasumi Ishikawa 0:4 (-8,-8,-10,-9). In das Achtelfinale eingezogen ist Liu Jia - mit ihrem vierten Erfolg en suite. Die 39-Jährige besiegte die Weltranglisten-18. Adriana Diaz aus Puerto Rico 4:0 (9,4,9,8,9). Noch am Dienstag (13.30 Uhr MESZ) spielt Liu gegen die Südkoreanerin Jeon Jihee um das Viertelfinale.

Diaz ist erst 20 Jahre alt und aufgrund ihres Rankings erst in dieser Phase ins Turnier eingestiegen. "Ich habe gewusst, sie ist nervös, ich muss dranbleiben", nutzte "Susi" die Unerfahrenheit ihrer Gegnerin auf olympischem Niveau aus. Mit Tempowechsel ließ sie die Lateinamerika-Meisterin nicht ins Spiel kommen. Der ÖTTV-Star bescheinigte Diaz großes Talent, wusste aber auch um deren Respekt vor ihr. "Ich habe sie dann dominiert." Nur am Ende mangelte es ein bisschen, erst der vierte Matchball saß.

Mit dem Achtelfinale hat Liu ihr bisher bestes olympisches Einzel-Abschneiden von Rio 2016 jedenfalls schon mal eingestellt. Sie sei froh, es nach ihren Bandscheibenproblemen so weit geschafft zu haben. "Die vielen Spiele war gut für mich, ich bin Schritt für Schritt besser geworden." Ihr Körper sei aber nicht mehr so belastbar wie früher. "Vor allem am Abend kann ich fast nicht schlafen. Aber ich bin im Kopf noch klar." Vor dem Achtelfinale wollte sie zur Vorbereitung noch ins Hotel fahren.