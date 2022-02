Schöffmann verpasst corona-positiv erneut Winterspiele

Der Parallel-Boarderin Sabine Schöffmann ist die Teilnahme an Olympischen Winterspielen offenbar nicht vergönnt. Am Montag lieferte die Kärntnerin einen positiven Corona-Test ab und musste vom Team- ins Quarantäne-Hotel übersiedeln, verpasst damit den für Dienstag angesetzten Parallel-Riesentorlauf. Es ist der einzige Bewerb in dieser Snowboard-Sparte im Olympia-Programm. Tragisch ist dieser Fall vor allem aufgrund ihrer olympischen bzw. nicht-olympischen Vorgeschichte.