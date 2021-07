Die am Donnerstag vorgenommene Auslosung brachte den Serben mit Andrj Rublew (ROC-5) in ein Raster-Viertel, möglicher Halbfinalgegner könnte Alexander Zverev (GER-4) sein. In der anderen Tableauhälfte befinden sich Daniil Medwedew (ROC-2) und Stefanos Tsitsipas (GRE-3). Der zweifache Olympiasieger Andy Murray (GBR) hat mit Felix Auger-Aliassime (CAN-9) eine harte Aufgabe.

Bei den Frauen startet Lokalfavoritin Naomi Osaka (JPN-2) gegen Zheng Saisai (CHN). Die topgesetzte Ashleigh Barty (AUS) wurde gegen Sara Sorribes Tormo (ESP) gelost. Die Tennis-Turniere beginnen am Samstag.