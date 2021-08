US-Basketballer nach Aufholjagd im Finale .

Die US-Basketballer stehen im Endspiel von Tokio und können zum vierten Mal en suite olympisches Gold gewinnen. Die USA um Superstar Kevin Durant setzten sich am Donnerstag in Saitama gegen Australien 97:78 (42:45) durch und holte im Halbfinale einen zwischenzeitlichen Rückstand von 15 Punkten locker wieder auf. In Japan geht es am Samstag (4.30 Uhr MESZ) im Finale gegen Frankreich. Der WM-Dritte schlug im zweiten Semifinale Europameister Slowenien mit 90:89 (42:44).