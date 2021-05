Impfung der ÖOC-Sportler startet am Mittwoch .

Die Impfungen gegen Corona für Österreichs Olympia-Sportler für Tokio starten am Mittwoch. In den Heeres-Gesundheitszentren in Wien, Hörsching bei Linz, Innsbruck und Klagenfurt werden die Vakzine von Johnson & Johnson über die Bundesheer-Infrastruktur verabreicht. "Im Mai und Juni ist es möglich, allen Team-Mitgliedern, Betreuerinnen und Betreuern sowie Athletinnen und Athleten, die das wünschen, die Impfung anzubieten", sagte ÖOC-Sportdirektor Christoph Sieber am Dienstag.