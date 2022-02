Biathlongold in Staffel nach Drama an Norwegen, ÖOC 10.

Norwegen hat sich nach einer dramatischen Schlussrunde Olympia-Gold in der Biathlon-Staffel der Männer geholt. Der russische Schlussläufer Eduard Latypow vergab am Dienstag beim letzten Stehend-Schießen einen klaren Vorsprung und musste sich am Ende hinter Norwegen und Frankreich noch mit Bronze begnügen. Österreichs Quartett mit David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Harald Lemmerer lag vor der Schlussrunde noch auf Platz sechs und wurde schließlich Zehnter.

Lesezeit: 3 Min AN APA / NÖN.at