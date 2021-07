Judoka Borchashvili kämpft um eine Medaille .

Shamil Borchashvili kämpft bei den Olympischen Spielen in Tokio um eine Medaille. Der 26-jährige gebürtige Tschetschene trifft im Budokan in der Finalsession ab 10.00 Uhr (MESZ) im Halbfinale auf Saeid Mollaei aus der Mongolei. Im Falle eines Sieges würde Borchashvili um Gold kämpfen, im Falle einer Niederlage hätte er noch die Chance auf Bronze. Es wäre die erste Judo-Medaille für Österreich seit Silber 2008 in Peking durch Ludwig Paischer.