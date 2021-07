Djokovic führte nach gewonnenem ersten Satz auch im zweiten mit einem Break (3:2), gewann danach aber nur mehr ein Game. Zuvor hatte Chatschanow (ATP-25) das erste Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno-Busta klar dominiert und in 79 Minuten mit 6:3,6:3 für sich entschieden. Das Finale wird am Sonntag ausgetragen, das Spiel um Bronze am Samstag.