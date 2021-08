Segler Bildstein/Hussel im 49er auf Endrang zehn .

Die Segler Benjamin Bildstein/David Hussl haben die Olympischen Spiele in Tokio in der 49er-Klasse auf Platz zehn abgeschlossen. Im Medal-Race landeten sie am Dienstag auf Rang fünf, für eine Verbesserung im Gesamtresultat reichte das nicht mehr. Mit einem hauchdünnen Sieg im Entscheidungslauf holte die britische Paarung Dylan Fletcher/Stuart Bithell Gold, Silber ging an die Neuseeländer Peter Burling/Blair Tuke, Bronze an die Deutschen Erik Heil/Thomas Plößel.