ÖOC-Rodlerinnen vor Finallauf Vierte, Fünfte, Sechste

Im Eiskanal von Yanqing führt die Deutsche Natalie Geisenberger vor ihrer Landsfrau Anna Berreiter (+0,330), der Russin Tatjana Ivanowa (+0,826), Hannah Prock (+0,975), Lisa Schulte (+1,192) und Madeleine Egle (+1,326).

Im vierten Lauf starten nur noch die besten zwanzig in gestürzter Reihenfolge (14.35 Uhr MEZ). Österreichs Rodelteam hat in China bereits die Silbermedaille im Männer-Einsitzer durch Wolfgang Kindl erobert. Für Geisenberger wäre es der fünfte Olympiasieg. Egle wie auch der deutschen Weltmeisterin und Weltcupgesamtsiegerin Julia Taubitz war am Montag die berüchtigten Kurve 13 zum Verhängnis geworden, der Tirolerin gelang eine Aufholjagd.