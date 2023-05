OMV-Hauptversammlung stimmt über Entlastung von Seele ab

Rund um die Hauptversammlung werden zudem Proteste von Klimaschützern erwartet. Auch die Aktionäre nehmen die Strategie der OMV kritisch unter die Lupe. Florian Beckermann vom Interessenverband für Anleger (IVA) sieht bei der Transformation jedoch Fortschritte. Die "Ölmänner" Seele und Pleininger seien weg, sagte Beckermann im Vorfeld der HV zur APA.

Die OMV stieß 2022 laut ihrem Nachhaltigkeitsbericht 10,9 Mio. Tonnen Kohlendioxid (CO2) und 20.000 Tonnen Methan (CH4) aus und zählt damit neben der voestalpine und der Wien Energie zu Österreichs größten CO2-Emittenten. Rechnet man die Treibhausgasemissionen dazu, an denen die OMV indirekt beteiligt ist - etwa beim Verbrennen von Diesel und Benzin in Autos oder Kerosin in Triebwerken -, beliefen sich die Emissionen 2022 auf 132,8 Mio. Tonnen CO2-Äquivalente.