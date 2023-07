Regen macht „Carmen“ einen Strich durch die Premiere

Mögliche Unwetter standen schon am Tag vor der Premiere im Steinbruch St. Margarethen im Raum, die Frage schien nur, wann es krachen würde. Obwohl bei der wahrlich hitzigen Premierenfeier in der Abendsonne noch niemand daran gedacht hätte, war es dann in der Pause der bis dahin gefeierten „Carmen“-Inszenierung so weit: Regen und Wind kamen mit Wucht, die Besucherinnen und Besucher im ausverkauften Steinbruch wurden gebeten, in Ruhe Schutz zu suchen oder zu ihren Autos zu gehen.

Oper im Steinbruch Promis und Opernfans im Premierenfieber, bevor der Regen kam

Foto: Nina Mayer, Nina Mayer

„Sicherheit geht vor!“ Diesem Motto kamen auch die tausenden Gäste nach; das Team und die Einsatzkräfte vor Ort sorgten für den reibungslosen Ablauf. Enttäuscht vom abrupten Ende des Abends war aber auch der künstlerische Leiter, Daniel Serafin. Er versicherte aber, dass es für die Zuschauerinnen und Zuschauer eine Rückvergütung geben werde.

Mehr zur Carmen-Premiere und zum Regen-Einsatz finden Sie in Kürze auf BVZ.at