ORF-Hörspiel: Brigitte Karner ist Schauspielerin des Jahres

Karners Stimme war etwa in Thomas Bernhards "Theatermacher" (2022), im Stück "Doppelgängerscheu" von Brita Kettner über die Beziehung von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler (2022) oder in Der Knochenmann" von Wolf Haas (2000) zu hören. "Anmutig bis zornig, präzise und beseelt vermittelt sie uns weibliche Lebenswelten", begründete die Jury ihre Entscheidung.

Karner absolvierte ihre Schauspielausbildung an der Schauspielakademie Zürich und spielte u.a. am Stadttheater Basel und bei den Salzburger Festspielen. Auch wirkte sie bei internationalen Produktionen wie der Serie "Game, Set and Match" mit, im deutschsprachigen Raum war sie etwa im "Tatort" zu sehen. Vor ihr hatten u.a. Rudolf Wessely, Michou Friesz, Martin Schwab, Bibiana Zeller und Karners Ehemann Peter Simonischek die Auszeichnung der Ö1-Hörspiel-Jury erhalten. Bei der Gala am 24. Februar werden außerdem die Gewinner des "Ö1 Hörspiel Publikumspreises", des Preises für das Hörspiel mit dem besten "Sound Design", des "Ö1 Kritikerpreises" und des Kurzhörspielwettbewerbs "Track 5'" bekanntgegeben.

(S E R V I C E - "Ö1 Hörspiel-Gala" am 24. Februar ab 19 Uhr im Wiener ORF-RadioKulturhaus, Zählkarten sind im RadioKulturhaus ab 18 Uhr erhältlich, Eintritt frei, ab 19.05 Uhr live in Ö1, Livestream unter https://radiokulturhaus.orf.at)