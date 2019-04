Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer stieß ein Pkw beim Abbiegen in der Hernalser Hauptstraße/Kreuzung Schadinagasse in Hernals gegen 17.15 Uhr einen 54-jährigen Fußgänger nieder. Der Passant wurde von der Berufsrettung mit Frakturen, Prellungen und Abschürfungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 20.00 Uhr befand sich eine 26-Jährige in der Floridsdorfer Brünner Straße unweit des Spitz auf dem Gleiskörper, als sie ein Pkw erfasste. Laut Daniel Melcher, Sprecher der Berufsrettung, wurde die Frau über die Motorhaube geschleudert und blieb mit schweren Kopfverletzungen sowie Verdacht auf eine Fraktur des Oberschenkels liegen. Die Berufsrettung stabilisierte die 26-Jährige mit einem Spinboard und Headblocks, bevor sie in den Schockraum eines Spitals gebracht wurde.