Ostküste Neue Unwetter in Australiens Hochwasser-Gebieten erwartet

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

In Australien drohen neue Unwetter Foto: APA/dpa

I n den Hochwasser-Regionen an der Ostküste Australiens warnen Meteorologen vor neuen Unwettern mit heftigen Regenfällen. Das Sturmgebiet erstreckte sich über eine Länge von 3.500 Kilometern vom Norden Queenslands bis zum südöstlichen Bundesstaat Victoria, wie auf Satellitenaufnahmen zu sehen war. Der Wetterdienst gab am Freitag Unwetterwarnungen heraus und betonte, es drohten neue Sturzfluten. In den Städten Echuca und Moama am Murray River gab es Evakuierungsanordnungen.