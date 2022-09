Ostsee Suche nach abgestürzter Cessna geht weiter

AN APA / NÖN.at

Abgestürzte Maschine noch nicht entdeckt Foto: APA/dpa

N ach dem rätselhaften Absturz eines in Österreich registrierten und auf ein deutsches Unternehmen zugelassenen Flugzeugs in der Ostsee setzen die Rettungskräfte ihre Suche nach der Maschine und den vermissten Insassen fort. Am Dienstag soll mit Hilfe von Drohnen auch unter Wasser gesucht werden. Vier Menschen befanden sich nach Behördenangaben an Bord der vor der Küste Lettlands abgestürzten Cessna 551.